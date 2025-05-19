Беременным студенткам увеличат пособие

Сейчас размер пособия по беременности и родам для этой категории граждан соответствует сумме назначаемой стипендии за 140 дней декретного отпуска. При средней величине стипендии в пределах от двух до пяти тысяч рублей, итоговая сумма выплат составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.