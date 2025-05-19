Позорное высказывание президента Финляндии о России: что он сказал на переговорах с Трампом

Александр Стубб также сравнил взгляды американского лидера с представлениями жителей эпохи великих держав. По словам президента Финляндии, Дональда Трампа необходимо убедить, что пора переходить на «свободную торговлю», а не заключать сделки по принципу «ты — мне, а я — тебе». Кроме того, возвращаясь к украинскому конфликту, он заявил, что Россия якобы продвинулась «менее чем на один процент» в достижении целей СВО.