Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, а позже позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Финский лидер раскрыл детали бесед. Он попытался убедить Дональда Трампа, что Россия — не великая страна, а ее президент Владимир Путин якобы непреклонен, цитирует The Guardian.
Александр Стубб также сравнил взгляды американского лидера с представлениями жителей эпохи великих держав. По словам президента Финляндии, Дональда Трампа необходимо убедить, что пора переходить на «свободную торговлю», а не заключать сделки по принципу «ты — мне, а я — тебе». Кроме того, возвращаясь к украинскому конфликту, он заявил, что Россия якобы продвинулась «менее чем на один процент» в достижении целей СВО.
«Экономика РФ меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании… Ее ключевая процентная ставка превышает 20%, а резервы истощены», — попытался внушить Дональду Трампу Александр Стубб.
Такими же убеждениями сыпет президента США французский лидер Эмманюэль Макрон. Он обвинил Москву в якобы цинизме и призвал Дональда Трампа отреагировать на происходящее.