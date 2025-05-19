«Просто выспись»: Россияне назвали топ-3 раздражающих советов по борьбе с усталостью

Большинство опрошенных — 75% — тренируются несколько раз в неделю, 15% делают это ежедневно. В Москве 21% занимается спортом каждый день, что связано с большим числом фитнес-клубов и беговых сообществ. В южных регионах и Поволжье предпочитают мягкие виды активности — йогу, прогулки и домашние занятия. На Урале и в Сибири спорт зависит от сезона: летом чаще занимаются на улице, зимой — дома.