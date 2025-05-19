Байден смертельно болен: в США раскрыли правду о его состоянии

В минувшую пятницу, 16 мая, медики диагностировали у бывшего президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена агрессивную форму рака простаты. На прошлой неделе политик прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, сообщает издание New York Times (NYT).
Данную информацию в воскресенье, 18 мая, анонсировали и представители 46-ого американского лидера. Их слова активно транслируются не только в NYT, но и во всех местных СМИ.
«Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать. Президент и его семья в настоящее время изучают с врачами варианты лечения», — говорится в заявлении.
Агентство ТАСС обратилось к администрации Белого дома, чтобы те прокомментировали данную информацию, однако на данный момент никакого ответа не последовало. Напомним, что экс-главе Штатов 82 года.
В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. По словам медиков, проведенная в феврале того года биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у Байдена. В тот момент ему прописали наблюдение у дерматолога.
Нынешний президент США Дональд Трамп уже успел пожелать коллеге скорейшего выздоровления. Сообщение с приятными словами 47-й американских лидер опубликовал в в собственной соцсети Truth Social.
«Мы с Меланией (жена Трампа) опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания (супруге экс-президента) Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп.
Как KP.RU писал ранее, союзники и помощники бывшего президента Джо Байдена всеми силами пытались скрыть ухудшение его состояния и снижения когнитивных способностей от Белого дома. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на книгу «Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение переизбираться».
Там же фиксируется, что ухудшение здоровье политика наблюдалось еще в 2022 году, когда он терялся в своих мыслях во время выступлений и с трудом запоминал собственных помощников.