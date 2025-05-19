Посетителей нацпарка «Зигальга» предупредили о сезоне активности гадюк

«Проснувшиеся змеи охотятся и греются на солнце. Несмотря на свою репутацию, гадюка — змея не агрессивная и пугливая. И почти гарантированно отползает в сторону, почувствовав ваше приближение. А укусить может только если на нее случайно наступить или взять в руки», — рассказали в пресс-службе.