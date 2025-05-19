Посетителей нацпарка «Зигальга» предупредили о сезоне активности гадюк

«Проснувшиеся змеи охотятся и греются на солнце. Несмотря на свою репутацию, гадюка — змея не агрессивная и пугливая. И почти гарантированно отползает в сторону, почувствовав ваше приближение. А укусить может только если на нее случайно наступить или взять в руки», — рассказали в пресс-службе.
При встрече с этим обитателем национального парка не следует паниковать, проявлять агрессивность и пытаться потрогать. «Пусть ползет восвояси», — говорят специалисты.
Напомним, обыкновенный уж имеет характерные желтые «очки» на голове и округлую голову, зрачки — круглые, в то время как гадюка имеет треугольную голову и вертикальные сплюснутые зрачки.
Во избежание нежелательных встреч с непрошенными гостями на дачных участках рекомендуется поддерживать их в ухоженном состоянии: регулярно окашивать траву, не допускать замусоривания территории, не складировать спиленные деревья и бревна, засыпать ямы.