До середины недели в Башкирии пообещали дожди и грозы

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие три дня. По предоставленным данным, 19, 20 и 21 мая ожидают грозы и дожди.
В понедельник, 19 мая, будет гроза. Температура воздуха при этом достигнет +18, +23°.
20 мая вместе с грозами и дождями спрогнозировали сильный ветер. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +14, +19°.
В середине недели, 21 моя, будет по-прежнему дождливо с порывистым ветром при грозе.
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