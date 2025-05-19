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До середины недели в Башкирии пообещали дожди и грозы

Синоптики передали прогноз погоды на 19, 20 и 21 мая.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие три дня. По предоставленным данным, 19, 20 и 21 мая ожидают грозы и дожди.

В понедельник, 19 мая, будет гроза. Температура воздуха при этом достигнет +18, +23°.

20 мая вместе с грозами и дождями спрогнозировали сильный ветер. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +14, +19°.

В середине недели, 21 моя, будет по-прежнему дождливо с порывистым ветром при грозе.

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