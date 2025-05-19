В России могут появиться предупреждающие о беспилотных авто дорожные знаки: подробнее

Росстандарт рассматривает возможность создания специальных дорожных знаков, которые будут информировать водителей о передвижении беспилотного транспорта. Однако их введение станет возможным только после согласования со всеми участниками процесса. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в беседе с ТАСС.