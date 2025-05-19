В России могут появиться предупреждающие о беспилотных авто дорожные знаки: подробнее

Росстандарт рассматривает возможность создания специальных дорожных знаков, которые будут информировать водителей о передвижении беспилотного транспорта. Однако их введение станет возможным только после согласования со всеми участниками процесса. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в беседе с ТАСС.
«По беспилотным автомобилям уже сейчас у нас в работе инициатива по появлению дорожных знаков и предупреждающих знаков о том, что используются беспилотные автомобили», — проинформировал он.
В феврале 2025 года Росстандарт одобрил изменения в государственный стандарт, предусматривающие введение дополнительных дорожных указателей. Среди нововведений — специальные таблички «Глухие пешеходы».
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что в России резко увеличился процент поддельных автозапчастей.