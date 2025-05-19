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Австралия отправила на Украину списанные танки Abrams

Канберра продолжит оказывать военную поддержку украинской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Списанные боевые машины M1A1 Abrams, обещанные Австралией Киеву, находятся «в пути», заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

«Мы также готовы рассмотреть любое предложение “коалиции желающих” о направлении миротворческого контингента на Украину после того, как там будет установлен мир», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе онлайн-встречи с представителями средств массовой информации.

Премьер-министр Австралии отметил, что Канберра продолжит оказывать военную поддержку украинской стороне.

«Австралия ввела свыше 1 400 санкций против российских граждан и организаций. И мы продолжаем изучать, что можно ещё сделать, чтобы оказать давление на РФ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Австралия задержала поставку танков Abrams для Вооружённых сил Украины.