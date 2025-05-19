ВСУ из-за нехватки солдат задействуют женщин в качестве операторов БПЛА

Он отметил, что сейчас в территориальной обороне Украины появляются женщины, которые управляют FPV-дронами, такими как «мавики», а также разведывательными беспилотниками — так называемыми «птицами». По его словам, среди пилотов есть и женщины, и это не связано с штурмовыми операциями, а скорее с разведкой и наблюдением.