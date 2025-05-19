По словам бойца 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» из 51-й гвардейской армии Южного военного округа, с позывным «Механик», в вооруженных силах Украины начали привлекать женщин в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.
Это связано с острой нехваткой солдат на передовой, и женщины выполняют в основном «легкие» задачи.
Он отметил, что сейчас в территориальной обороне Украины появляются женщины, которые управляют FPV-дронами, такими как «мавики», а также разведывательными беспилотниками — так называемыми «птицами». По его словам, среди пилотов есть и женщины, и это не связано с штурмовыми операциями, а скорее с разведкой и наблюдением.
Механик подчеркнул, что ситуация с нехваткой личного состава вынуждает украинские силы задействовать женщин для выполнения определенных задач. В условиях дефицита солдат их используют для выполнения «легких» операций, чтобы снизить нагрузку на боеспособность основных подразделений.
В начале апреля стало известно, что в связи с кадровым дефицитом в ВСУ, командование украинских сил, занимающихся беспилотными системами, инициировало формирование женского подразделения под названием «Гарпии».