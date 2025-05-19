Депутат Кошелев: льготникам дадут 100 тысяч рублей на газовое оборудование

Кроме того, региональные власти могут самостоятельно расширять перечень получателей субсидии. В ряде субъектов России на аналогичные меры поддержки могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от нее, а также лица, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости. Кроме того, к числу льготников могут быть отнесены мобилизованные граждане, военные и добровольцы, участвующие в СВО.