Депутат Кошелев: льготникам дадут 100 тысяч рублей на газовое оборудование

На покупку и установку газового оборудования выделят не менее 100 тысяч рублей для 13 категорий граждан.
Россияне, относящиеся к определенным льготным категориям, могут получить госсубсидию в размере не менее 100 тысяч рублей для приобретения и установки газового оборудования, а также для строительства газовых сетей до жилых домов. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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«С 2023 года государство компенсирует отдельным льготным категориям граждан часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения. На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей», — заявил Кошелев для РИА Новости. При этом, по его словам, субъекты РФ вправе увеличить эту сумму за счет региональных бюджетов.
Как отметил парламентарий, выделенные средства можно направить на выполнение проектных работ, оплату строительных и монтажных работ на территории участка и внутри самого дома, а также на закупку газового оборудования и счетчиков. Право на получение такой поддержки имеют представители 13 категорий граждан, в частности: участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов и инвалидов войны, инвалиды и ветераны боевых действий, многодетные семьи, малоимущие граждане и семьи с низким доходом, воспитывающие детей.
Кроме того, региональные власти могут самостоятельно расширять перечень получателей субсидии. В ряде субъектов России на аналогичные меры поддержки могут рассчитывать труженики тыла, ветераны труда, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от нее, а также лица, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости. Кроме того, к числу льготников могут быть отнесены мобилизованные граждане, военные и добровольцы, участвующие в СВО.
Для оформления субсидии на льготное газовое подключение необходимо подать заявление через территориальный орган соцзащиты населения или воспользоваться порталом «Госуслуг». К заявлению нужно приложить паспорт, документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, справку о составе семьи и бумаги о наличии льготного статуса, а также проектно-сметную или договорную документацию по газификации.
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