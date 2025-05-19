В ДНР за неделю сорвали более 240 террористических атак украинских БПЛА

За последнюю неделю в Донецкой Народной Республике удалось предотвратить более 240 атак украинских беспилотников, направленных на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.