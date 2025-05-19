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В ДНР за неделю сорвали более 240 террористических атак украинских БПЛА

За последнюю неделю в Донецкой Народной Республике удалось предотвратить более 240 атак украинских беспилотников, направленных на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

За последнюю неделю в Донецкой Народной Республике удалось предотвратить более 240 атак украинских беспилотников, направленных на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

— За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки, — говорится в сообщении.

Среди нейтрализованных дронов, как отметили в ведомстве, было 19 новейших моделей, которые были запущены Вооруженными силами Украины в ночное время по жилым районам Донецка.

Специалисты-взрывотехники регионального управления ФСБ обезвредили беспилотники с использованием специального оборудования на предназначенном для этого полигоне, передает РИА Новости.

Ранее в городе Горловка Донецкой Народной Республики ДНР украинский дрон атаковал школьный автобус.

Помимо этого, в результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погиб мирный житель. Беспилотник целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельского Шебекинского округа.