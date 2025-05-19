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В Иркутске таможенники задержали крупную партию деталей для майнинга

33-летний иностранец попытался провезти 2568 единиц запчастей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска обнаружили крупную партию электронных компонентов для майнингового оборудования. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутской таможни, инцидент произошел во время проверки рейса из Харбина, когда 33-летний иностранец попытался провезти 2568 единиц запчастей, включая транзисторы, термисторы, конденсаторы, предохранители и контроллеры.

— Пассажир выбрал «зеленый коридор», что означает отсутствие товаров, требующих декларирования. Однако при досмотре нашли электронные компоненты. Мужчина пояснил, что везет их для ремонта майнингового оборудования, но из-за большого количества деталей партию признали коммерческой. По закону такие товары нужно было задекларировать и оплатить пошлины, — сообщают таможенники.

Теперь иностранцу грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости груза. Сами детали изъяли и отправили на экспертизу для оценки.

Отметим, с начала 2025 года в аэропорту Иркутска завели уже более 700 дел о нарушениях при перевозке грузов. Из них 33 случая связаны с попытками провезти коммерческие партии под видом личных вещей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске продают «Москвич» 1974 года выпуска за 5,5 миллиона рублей.