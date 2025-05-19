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Нового и. о. министра строительства назначили в Хабаровском крае

Прежний руководитель проработал меньше полугода.

Источник: Комсомольская правда

На сайте министерства строительства Хабаровского края появились изменения в руководящем составе. После менее чем шести месяцев работы с должности главы ведомства ушла Анастасия Зотеева, которая была назначена на этот пост в декабре 2024 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Анастасия Зотеева ранее занимала должность генерального директора АО «Аккую нуклеар». Срок ее работы в качестве министра составил менее полугода. Новым исполняющим обязанности министра стал Павел Сергеевич Рукин.

Напомним, новые назначения прошли в администрации Хабаровска. Начальником управления международных связей стала Ирина Фирсакова. Ирина Фирсакова родилась в 1976 году.

Также новый руководитель теперь и у управления по связям с общественностью и работе с молодежью.