Нового и. о. министра строительства назначили в Хабаровском крае

На сайте министерства строительства Хабаровского края появились изменения в руководящем составе. После менее чем шести месяцев работы с должности главы ведомства ушла Анастасия Зотеева, которая была назначена на этот пост в декабре 2024 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".