Первопечатник Беларуси. К 535-летию со времени рождения Франциска Скорины

Первоначальное образование Франциск получил в доме родителей, там научился читать и писать, затем учился в школе при католическом костеле. В 1504 году он поступил в Краковский университет, а уже в 1506 году получил свою первую ученую степень — бакалавра философии. Чтобы продолжить обучение на самых престижных факультетах европейских университетов, которыми считались медицинский и теологический, Скорине необходимо было получить степень магистра. Точно неизвестно, получил ли он ее в Краковском университете или в каком-то другом, но в 1512 году он приехал в Италию в знаменитый Падуанский университет, уже имея эту степень.