Мошенники начали использовать для обмана россиян их судебные дела

Телефонные мошенники начали использовать в своих преступных схемах данные по судебным процессам, чтобы получить код авторизации, в том числе на «Госуслугах», передает ТАСС.
Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники находят на сайтах судов информацию о судебных слушаниях по гражданским делам. Узнав фамилию, имя и отчество человека и фабулу дела, аферисты звонят жертве и под разными предлогами, якобы связанными с судебными заседаниями, выманивают код авторизации из СМС.
В МВД призвали быть бдительнее и не верить на слово незнакомцам, а также проверять данные только на официальных ресурсах, в данном случае на сайтах судов.
Ранее киберэксперт Александр Блезнеков рассказал о самых популярных схемах мошенников.
Между тем в Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с ЕГЭ.