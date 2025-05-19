Мошенники начали использовать для обмана россиян их судебные дела

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники находят на сайтах судов информацию о судебных слушаниях по гражданским делам. Узнав фамилию, имя и отчество человека и фабулу дела, аферисты звонят жертве и под разными предлогами, якобы связанными с судебными заседаниями, выманивают код авторизации из СМС.