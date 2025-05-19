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Мошенники начали использовать для обмана россиян их судебные дела

Аферисты узнают данные о судебных процессах на сайтах судов, после чего выманивают у россиян коды авторизации из смс.

Источник: Аргументы и факты

Телефонные мошенники начали использовать в своих преступных схемах данные по судебным процессам, чтобы получить код авторизации, в том числе на «Госуслугах», передает ТАСС.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники находят на сайтах судов информацию о судебных слушаниях по гражданским делам. Узнав фамилию, имя и отчество человека и фабулу дела, аферисты звонят жертве и под разными предлогами, якобы связанными с судебными заседаниями, выманивают код авторизации из СМС.

В МВД призвали быть бдительнее и не верить на слово незнакомцам, а также проверять данные только на официальных ресурсах, в данном случае на сайтах судов.

Ранее киберэксперт Александр Блезнеков рассказал о самых популярных схемах мошенников.

Между тем в Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с ЕГЭ.