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Коровы без документов пытались въехать из Забайкалья в Хабаровский край

Животных везли из Забайкалья без согласованного маршрута.

Источник: Reuters

На трассе «Чита — Хабаровск» в районе поста ДПС сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД остановили грузовик с 30 коровами, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Как выяснилось, животных перевозили без ветеринарных документов и без утверждённого маршрута.

Владелец груза, Жороев Д., пояснил, что купил скот в Забайкальском крае и вёз его в село Константиновка Хабаровского края. Однако такая перевозка нарушает закон «О ветеринарии»: без профилактических мероприятий и контроля за состоянием животных возможна передача опасных заболеваний.

Инспекторы потребовали вернуть коров обратно в пункт отправки — посёлок Молодёжный. Информация о нарушении передана в краевые управления ветеринарного и фитосанитарного надзора.