Коровы без документов пытались въехать из Забайкалья в Хабаровский край

На трассе «Чита — Хабаровск» в районе поста ДПС сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД остановили грузовик с 30 коровами, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Как выяснилось, животных перевозили без ветеринарных документов и без утверждённого маршрута.
Владелец груза, Жороев Д., пояснил, что купил скот в Забайкальском крае и вёз его в село Константиновка Хабаровского края. Однако такая перевозка нарушает закон «О ветеринарии»: без профилактических мероприятий и контроля за состоянием животных возможна передача опасных заболеваний.
Инспекторы потребовали вернуть коров обратно в пункт отправки — посёлок Молодёжный. Информация о нарушении передана в краевые управления ветеринарного и фитосанитарного надзора.