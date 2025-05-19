Коровы без документов пытались въехать из Забайкалья в Хабаровский край

Владелец груза, Жороев Д., пояснил, что купил скот в Забайкальском крае и вёз его в село Константиновка Хабаровского края. Однако такая перевозка нарушает закон «О ветеринарии»: без профилактических мероприятий и контроля за состоянием животных возможна передача опасных заболеваний.