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В Уфе заработала грузопассажирская переправа «ДОК»

В Уфе начала свою работу грузопассажирская переправа «ДОК». Ее открытие стало возможным благодаря спаду уровня воды в реке Уфимке, сообщается на официальном сайте Службы речных переправ.

Источник: Башинформ

Воспользоваться ею жители башкирской столицы могут ежедневно. Со стороны города отправка начинается с 8.00, со стороны садов с 8.15. Последний рейс будет осуществляться в 20.45 из Уфы и в 21.00 из СНТ. Переправа ориентировочно будет открыта до 20 октября.

Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Напомним, сезон навигации в Уфе начался с 19 апреля. Действуют паромные переправы: «Трамплин», Сипайлово, Дудкино, «Козарез», также запустили один городской маршрут Сипайлово — Зеленый мыс — Сипайлово.