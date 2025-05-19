В Уфе заработала грузопассажирская переправа «ДОК»

Воспользоваться ею жители башкирской столицы могут ежедневно. Со стороны города отправка начинается с 8.00, со стороны садов с 8.15. Последний рейс будет осуществляться в 20.45 из Уфы и в 21.00 из СНТ. Переправа ориентировочно будет открыта до 20 октября.