Работающим пенсионерам снова повысят пенсию: названа дата

Российским пенсионерам вновь поднимут размер пенсии. Индексации начнутся с августа. В первую очередь выплаты увеличат работающим пенсионерам. Об этом напомнила в беседе с «Лентой.ру» депутат Светлана Бессараб.
Она подчеркнула, что повышение произойдет 1 августа. Это ближайший срок индексации государственных выплат. Кроме того, уточнила депутат, с 1 октября 2025 года повысят пенсии военных пенсионеров. Размер индексации составит 4,5%.
«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — проинформировала Светлана Бессараб.
В Соцфонде, тем временем, подсчитали средний размер страховой пенсии. Он составил 24 092 рубля. При этом неработающие пенсионеры получают на 800 рублей больше среднего значения.