Работающим пенсионерам снова повысят пенсию: названа дата

«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — проинформировала Светлана Бессараб.