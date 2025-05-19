Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работающим пенсионерам снова повысят пенсию: названа дата

Депутат Бессараб напомнила о повышении пенсии работающим пенсионерам.

Источник: Комсомольская правда

Российским пенсионерам вновь поднимут размер пенсии. Индексации начнутся с августа. В первую очередь выплаты увеличат работающим пенсионерам. Об этом напомнила в беседе с «Лентой.ру» депутат Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что повышение произойдет 1 августа. Это ближайший срок индексации государственных выплат. Кроме того, уточнила депутат, с 1 октября 2025 года повысят пенсии военных пенсионеров. Размер индексации составит 4,5%.

«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — проинформировала Светлана Бессараб.

В Соцфонде, тем временем, подсчитали средний размер страховой пенсии. Он составил 24 092 рубля. При этом неработающие пенсионеры получают на 800 рублей больше среднего значения.