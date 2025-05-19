Стало известно, кто стал новым президентом Румынии

Сообщается, что Дан выступает за активно сотрудничество страны с Евросоюзом и НАТО, а также стратегическое партнерство с США. По его мнению, стране нужно увеличить расходы на оборону с 2,5% до 3,5% от ВВП. Политик также планирует создать «оперативные силы для борьбы с гибридными угрозами (включая кибератаки и дезинформацию)».