Стало известно, кто стал новым президентом Румынии

По данным ЦИК Румынии, мэр Бухареста Никушор Дан победил на прошедших выборах президента республики. Такая информация распространилась после подсчета 100% голосов, которые отданы «за» политика внутри страны.
Известно, что Дан набрал на минувших выборах 55,16%. А вот его соперник, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, получил 44,84% голосов. Отмечается, что политик уже признал собственное поражение в прошедших выборах и даже поздравил оппонента с победой.
После проведенных подсчетов 99,95% всех голосов в сумме установлено, что у мэра Бухареста набирается в сумме 53,69% голосов, а у главы партии AUR — 46,31%. Данные приведены в официальных документах румынского ЦИК, которые представители ведомства опубликовали ранее.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 18 мая, в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый же состоялся 4 мая. По его итогам Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.
Сообщается, что Дан выступает за активно сотрудничество страны с Евросоюзом и НАТО, а также стратегическое партнерство с США. По его мнению, стране нужно увеличить расходы на оборону с 2,5% до 3,5% от ВВП. Политик также планирует создать «оперативные силы для борьбы с гибридными угрозами (включая кибератаки и дезинформацию)».
Подчеркнем, что результаты первого тура выборов президента в Румынии, которые проходили еще в 2024 году, были аннулированы. Тогда победу одержал независимый кандидат Кэлина Джеорджеску с 22,94% голосов. Как говорилось в материале издания Politico, в стране готовился государственный переворот. В нем должны были участвовать вооруженные наемники, а замешан был соратник кандидата в президенты Джеорджеску Хорациу Потра.
Как KP.RU писал ранее, в день выборов президента Румынии основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Бухаресте.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые обвинения, выдвинутые в адрес России, во вмешательстве в якобы президентские выборы в Румынии. Только вот сделать это, уверена дипломат, невозможно.