Местами сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозу синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы.
В утренние часы местами возможен туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы ветра будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от +10°С по северу до +19°С по юго-востоку страны.
В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями и без существенных дождей, вероятность осадков составляет всего 5−10%. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +15…+17°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.
Сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 19 мая
Православные в этот день почитали память святого Иова. Согласно церковным текстам, праведник жил в богатстве и благополучии с семью сыновьями и тремя дочерьми.
Но дьявол убедил Бога в том, что мужчина настолько был верен религии только из-за земного счастья. Всевышний позволил Сатане испытать Иова — мужчина остался без детей и финансового процветания, но не предал духовные идеалы.
Народные приметы:
- обильная роса в этот день знаменовала отличный урожай огурцов, а малое количество конденсата сообщало о приближении осадков;
- туманное утро сулило бездождевую погоду в ближайшие дни;
- если осы строили гнезда в открытых местах, люди ждали лето с ливнями;
- веселый щебет птиц говорил о скором приходе хорошей погоды.