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Местами сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Туман ожидается местами по Беларуси в утренние часы понедельника, по Витебской области — сильные дожди, днем в отдельных районах республики прогремят грозы, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 64% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: Sputnik.by

По прогнозу синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы.

В утренние часы местами возможен туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +10°С по северу до +19°С по юго-востоку страны.

В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями и без существенных дождей, вероятность осадков составляет всего 5−10%. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +15…+17°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

Сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Народные приметы на 19 мая

Православные в этот день почитали память святого Иова. Согласно церковным текстам, праведник жил в богатстве и благополучии с семью сыновьями и тремя дочерьми.

Но дьявол убедил Бога в том, что мужчина настолько был верен религии только из-за земного счастья. Всевышний позволил Сатане испытать Иова — мужчина остался без детей и финансового процветания, но не предал духовные идеалы.

Народные приметы:

  • обильная роса в этот день знаменовала отличный урожай огурцов, а малое количество конденсата сообщало о приближении осадков;
  • туманное утро сулило бездождевую погоду в ближайшие дни;
  • если осы строили гнезда в открытых местах, люди ждали лето с ливнями;
  • веселый щебет птиц говорил о скором приходе хорошей погоды.