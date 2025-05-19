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В думе Находки объяснили, что было с главой парламента на юбилее города

Председатель гордумы Находки, поздравляя горожан, был не пьяным, а уставшим.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов, поздравляя горожан на празднике в честь юбилея города, не был пьян, парламентарий был уставшим и разволновался, сообщил РИА Новости представитель думы.

В соцсетях разошлось видео с праздничного концерта, посвященного 75-летию Находки. На сцене глава города Тимур Магинский и Кузнецов поздравляют горожан, речь последнего местами запинается. В соцсетях комментаторы предположили, что парламентарий якобы пьян.

«Праздничная программа мероприятий, посвященных 75-летию Находки, была очень насыщенной. Кузнецов принимал активное участие во всех мероприятиях. В Находке с рабочей поездкой был губернатор, руководство города и края провели в том числе и рабочие совещания. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Кузнецов в своем выступлении подчеркнул, что в этом году в Находке отмечается не только юбилей города, но и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, проводится СВО, которая, по его мнению, должна закончиться в этом году нашей общей победой.

«Не понимаем, почему это вызвало такое негодование у людей. Праздник получился замечательный, многим понравился», — добавили в думе.