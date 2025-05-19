В думе Находки объяснили, что было с главой парламента на юбилее города

«Праздничная программа мероприятий, посвященных 75-летию Находки, была очень насыщенной. Кузнецов принимал активное участие во всех мероприятиях. В Находке с рабочей поездкой был губернатор, руководство города и края провели в том числе и рабочие совещания. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности», — рассказал собеседник агентства.