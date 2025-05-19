Боец РФ отбил рукой дрон ВСУ, спасая своих сослуживцев в Новоалександровке

«Первый дрон прилетел, второй, третий. Мы вот сбили шесть птиц, но одна залетела в окошко, и я её рукой отбил, она взорвалась буквально в полуторах-двух метрах. У нас там было еще четыре человека в помещении. Получается, спас», — рассказал Полозин.