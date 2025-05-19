Боец РФ отбил рукой дрон ВСУ, спасая своих сослуживцев в Новоалександровке

Российский военнослужащий Иван Полозин отбил рукой беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, который пытался атаковать группу военных РФ, сообщает ТАСС.
Стрелок 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказал, что это произошло в ходе штурма. Вместе с бойцом были ещё четверо сослуживцев.
По словам военного, ВСУ заметили их в одном из строений в деревне. Шесть дронов были сбиты.
«Первый дрон прилетел, второй, третий. Мы вот сбили шесть птиц, но одна залетела в окошко, и я её рукой отбил, она взорвалась буквально в полуторах-двух метрах. У нас там было еще четыре человека в помещении. Получается, спас», — рассказал Полозин.
Боец отметил, что пострадала кисть руки, но он не получил серьёзных ранений. Другие бойцы не пострадали.
Ранее сообщалось, что штурмовик ВС РФ с позывным Добрый получил серьёзное ранение после удара украинского дрона, но, несмотря на это, спас четверых сослуживцев и занял опорник Вооружённых сил Украины.