Специалисты Ростеха выявили у подбитого танка Leopard 2 уязвимости в защите

Специалисты Ростеха после тщательного исследования выявили, что немецкие танки Leopard 2, которые страны-участницы НАТО хотят поставить Вооруженным силами Украины (ВСУ), обладают хорошей защитой, но могут быть эффективно поражены противотанковыми комплексами «Корнет», авиаракетами «Вихрь» и «Атака».
Также новые машины можно будет поразить 125-мм снарядами типа «Манго».
— Причем не важно в какой проекции придется удар — что в лоб, что в борт — танк будет уничтожен. На вооружении российской армии стоят Т-90М «Прорыв» и другие современные танки, которые по ряду показателей превосходят Leopard и смогут дать им достойный отпор, — написали в Telegram-канале корпорации.
В конце марта стало известно, что ВС РФ впервые захватили бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области. Эти бронированные эвакуаторы, возможно, использовались для разминирования.
В свою очередь ВКС России начали применять в зоне специальной военной операции авиабомбы, оснащенные новой версией модуля спутниковой навигации «Комета». При этом система спутниковой навигации была разработана в московском ВНИИРТ «Прогресс».