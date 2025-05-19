Специалисты Ростеха выявили у подбитого танка Leopard 2 уязвимости в защите

— Причем не важно в какой проекции придется удар — что в лоб, что в борт — танк будет уничтожен. На вооружении российской армии стоят Т-90М «Прорыв» и другие современные танки, которые по ряду показателей превосходят Leopard и смогут дать им достойный отпор, — написали в Telegram-канале корпорации.