Для здоровья, красоты и вместо кофе: польза и неожиданное применение одуванчика

С одной стороны, одуванчик считается сорняком. Дачники и огородники подтвердят: они безжалостно выкорчевывают его со своих грядок и огородов. Но с другой стороны, одуванчик, при всей его сорняковости, очень полезное растение. Подробнее о его свойствах — в материале «Вечерней Москвы».
Одуванчик богат минералами и витаминами, такими как А, С и К, а также полезной клетчаткой.
— С этими цветами есть масса полезных рецептов, — говорит кулинарный блогер Ирина Розанцева. — И мед с ним варят, и варенье, и салаты делают. Более того, его еще и в косметологии применяют. И даже в садоводстве.
Так что эти желтые цветы сейчас самое время собирать. Только надо помнить, что срывать их ни в коем случае нельзя у дорог и на обочинах — там они слишком грязные. Лучше собирать на полянках в лесу.
Мини-аптечка.
Одуванчик используют для:
Детокса — чай стимулирует работу печени. Снижения отеков — листья обладают мочегонным эффектом. Укрепления иммунитета — благодаря витаминам А и С.
Творчество.
Желтые цветки окрашивают ткани в золотистые оттенки, а из корней получают коричневый пигмент.
Готовим вкусно.
Одуванчик съедобен целиком. Салаты и гарниры. Молодые листья одуванчика — идеальная основа для весенних салатов. Чтобы смягчить горечь, их вымачивают в подсоленной воде. Цветочные деликатесы. Яркие желтые соцветия используют для приготовления сиропа, напоминающего мед, или вина. Например, одуванчиковый мед готовят, проваривая лепестки с сахаром и лимоном. Корень как замена кофе. Высушенные и обжаренные корни одуванчика измельчают в порошок и заваривают как кофе.
Красота и молодость.
Тоник для лица. Настой из цветков и листьев (1 ст. л. на стакан кипятка) сужает поры, осветляет пигментацию и борется с акне. Увлажняющая маска. Измельченные листья смешивают с медом и оливковым маслом — такая смесь питает кожу и разглаживает морщины. Бальзам для губ. Масло, настоянное на лепестках одуванчика (цветки + кокосовое масло, настаивать две недели), заживляет.