Мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках дорог Минска

Контролировать скорость будут на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), Пушкина (60 км/ч), на улицах Притыцкого (60 км/ч), Маяковского (60 км/ч), Денисовской (60 км/ч), Ленина (60 км/ч), Кальварийской (60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).

