19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси облачно с прояснениями. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В отдельных районах Витебской области ожидаются дожди, местами возможны грозы с порывистым ветром 14 м/с. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер днем западный, северо-западный.
Температура воздуха составит 13−18 градусов тепла. -0-
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