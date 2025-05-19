19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси облачно с прояснениями. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.