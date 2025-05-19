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Сегодня в Беларуси облачно с прояснениями

В отдельных районах Витебской области ожидаются дожди, местами возможны грозы с порывистым ветром 14 м/с. В утренние часы в отдельных районах слабый туман.

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси облачно с прояснениями. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В отдельных районах Витебской области ожидаются дожди, местами возможны грозы с порывистым ветром 14 м/с. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер днем западный, северо-западный.

Температура воздуха составит 13−18 градусов тепла. -0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.