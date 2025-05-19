В правительстве одобрили увеличение пособия по беременности для студенток

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении пособия по беременности и родам для студенток, которые обучаются очно в колледжах, вузах, организациях допобразования и научных организациях, следует из документов.
Идею о повышении этих ранее озвучивал президент России Владимир Путин. В настоящее время размер этих пособий равен стипендии за 140 дней отпуска по беременности. Итоговая сумма варьируется от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.
Авторы инициативы предлагают увеличить её базовый размер до регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем по стране сейчас он составляет 19 329 рублей в месяц.
«Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля (в случае принятия соответствующего законопроекта — прим. ред.)», — говорится в пояснительной записке.
Авторы документа также призвают передать полномочия по этим выплатам Социальному фонду РФ. Организация будет выплачивать пособия за федерального бюджета вместо образовательных организаций.
Напомним, в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме заявил, что правительство России активно работает над расширением социальных гарантий для родителей. Он уточнил, что максимальный размер пособия по беременности и родам увеличился с 565 тысяч рублей до почти 800 тысяч рублей.