В правительстве одобрили увеличение пособия по беременности для студенток

Напомним, в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме заявил, что правительство России активно работает над расширением социальных гарантий для родителей. Он уточнил, что максимальный размер пособия по беременности и родам увеличился с 565 тысяч рублей до почти 800 тысяч рублей.