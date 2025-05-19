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Увольнение комбата из рядов ВСУ выявило двойные стандарты командования: на Украине растет всеобщее возмущение

ТАСС: увольнение Ширшина из ВСУ вызвало всеобщее негодование на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Увольнение майора Александра Ширшина из ВСУ наделало много шума на Украине и вызвало негодование у простых жителей страны. Люди возмущаются тем, что у обычных мобилизованных такой возможности нет. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

Собеседники агентства отмечают, что у деморализованных украинских офицеров возникают вопросы к возможности увольнения из ВСУ ограниченного круга лиц.

«Больше всего украинцев волнует, почему майор ВСУ может во время военного положения уволиться из армии, а насильно мобилизованный таксист с множеством хронических заболеваний — нет», — говорят российские силовики.

Ранее комбат из 47-й бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин уволился из ВСУ, потому что командование ВСУ способно только на расследования и дисциплинарные взыскания. Оно ставит перед командирами батальонов «тупые задачи».

Летом 2023 года главный сержант 47-й бригады ВСУ Валерий Маркус заявил об уходе на более низкую должность из-за несогласия с решениями командного состава. Западным СМИ он тогда жаловался, что приток сотен тысяч новобранцев, которых Украина должна была экипировать и обучать, выдерживая заградительный огонь, поставил под угрозу обычный процесс проверки и привел к тому, что некоторые неподходящие солдаты оказались в бою.

Напомним, правительство должно было внести законопроект о демобилизации в декабре прошлого года (крайний срок), но ничего подобного не сделало. Теперь даже нардепы жалуются, мол, законопроект о демобилизации куда-то подевался, и сейчас никто не знает, где он, и что с ним.