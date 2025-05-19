Увольнение комбата из рядов ВСУ выявило двойные стандарты командования: на Украине растет всеобщее возмущение

Напомним, правительство должно было внести законопроект о демобилизации в декабре прошлого года (крайний срок), но ничего подобного не сделало. Теперь даже нардепы жалуются, мол, законопроект о демобилизации куда-то подевался, и сейчас никто не знает, где он, и что с ним.