Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таунхаусы, ЖК, кафе: что сносят в Алматы и почему

В Алматы усилен контроль за незаконным строительством. Так, с начала 2022 года по май 2025 года в городе полностью или частично снесено 88 объектов, возведенных без разрешительных документов. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении градостроительного контроля.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Известно, что в 2025 году снесено уже 18 незаконно построенных сооружений.

Среди них — жилые комплексы, административные здания, пристройки, кафе, автомойки и другие постройки. В числе крупных объектов — таунхаус «Мечта», ЖК KHAN, а также 7-этажное административное здание на проспекте Достык.

Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Отдельно отмечено, что особое внимание уделено горной местности, где усилены мероприятия по пресечению незаконного строительства.

Судебные решения вынесены по 38 объектам, 12 из которых уже снесены или частично демонтированы. На трех объектах строительные работы приостановлены на начальной стадии.

В заключительной части сказано, что все работы проводятся исключительно на основании судебных решений и предписаний с участием судебных исполнителей.