Таунхаусы, ЖК, кафе: что сносят в Алматы и почему

Известно, что в 2025 году снесено уже 18 незаконно построенных сооружений.
Среди них — жилые комплексы, административные здания, пристройки, кафе, автомойки и другие постройки. В числе крупных объектов — таунхаус «Мечта», ЖК KHAN, а также 7-этажное административное здание на проспекте Достык.
Отдельно отмечено, что особое внимание уделено горной местности, где усилены мероприятия по пресечению незаконного строительства.
Судебные решения вынесены по 38 объектам, 12 из которых уже снесены или частично демонтированы. На трех объектах строительные работы приостановлены на начальной стадии.
В заключительной части сказано, что все работы проводятся исключительно на основании судебных решений и предписаний с участием судебных исполнителей.