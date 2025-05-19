Экстремальные развлечения рабочих на стройплощадке озадачили приморца

В этом году возбуждено уже несколько уголовных дел, связанных с травмированием и гибелью рабочих на объектах. Несчастные случаи связаны в основном с падениями. В Артёме 18-летний юноша, подрабатывавший грузчиком, получил перелом шейки бедра при падении с высоты третьего этажа в торговом центре «Меридиан» (он находился в кабине лифта, трос которой оборвался). А на стройплощадке главного корпуса Артёмовской ТЭЦ-2 погиб маляр, сорвавшись во время выполнения высотных работ по покраске металлоконструкций.