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Экстремальные развлечения рабочих на стройплощадке озадачили приморца

В посёлке Соловей-Ключ Надеждинского района Приморья очевидец заметил грубейшие нарушения техники безопасности на стройплощадке — рабочие развлекались, устроив качели с помощью подъёмного крана, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Мужчину раскачали на грузе, подвешенном на кране, на значительной высоте. Очевидец предполагает, что рабочие, вероятно, были пьяны. Кроме того, бригада строителей регулярно нарушает тишину и покой граждан, так как рабочие общаются друг с другом через рупоры-мегафоны, не скупясь на ненормативную лексику, которую приходится слушать всей округе, утверждает местный житель. Стройплощадка расположена в районе улицы Уютной, 15.

Неравнодушный гражданин надеется, что распространяемая в социальных сетях запись с экстремальным аттракционом на строительном кране привлечёт внимание прокуратуры, так как столь вопиющее игнорирование техники безопасности рано или поздно приведёт к производственной травме или гибели.

В этом году возбуждено уже несколько уголовных дел, связанных с травмированием и гибелью рабочих на объектах. Несчастные случаи связаны в основном с падениями. В Артёме 18-летний юноша, подрабатывавший грузчиком, получил перелом шейки бедра при падении с высоты третьего этажа в торговом центре «Меридиан» (он находился в кабине лифта, трос которой оборвался). А на стройплощадке главного корпуса Артёмовской ТЭЦ-2 погиб маляр, сорвавшись во время выполнения высотных работ по покраске металлоконструкций.