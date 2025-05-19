Экстремальные развлечения рабочих на стройплощадке озадачили приморца

Мужчину раскачали на грузе, подвешенном на кране, на значительной высоте. Очевидец предполагает, что рабочие, вероятно, были пьяны. Кроме того, бригада строителей регулярно нарушает тишину и покой граждан, так как рабочие общаются друг с другом через рупоры-мегафоны, не скупясь на ненормативную лексику, которую приходится слушать всей округе, утверждает местный житель. Стройплощадка расположена в районе улицы Уютной, 15.
Неравнодушный гражданин надеется, что распространяемая в социальных сетях запись с экстремальным аттракционом на строительном кране привлечёт внимание прокуратуры, так как столь вопиющее игнорирование техники безопасности рано или поздно приведёт к производственной травме или гибели.
В этом году возбуждено уже несколько уголовных дел, связанных с травмированием и гибелью рабочих на объектах. Несчастные случаи связаны в основном с падениями. В Артёме 18-летний юноша, подрабатывавший грузчиком, получил перелом шейки бедра при падении с высоты третьего этажа в торговом центре «Меридиан» (он находился в кабине лифта, трос которой оборвался). А на стройплощадке главного корпуса Артёмовской ТЭЦ-2 погиб маляр, сорвавшись во время выполнения высотных работ по покраске металлоконструкций.