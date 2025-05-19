В Иркутской области за три дня потушили 18 лесных пожаров

В Иркутской области с 16 по 18 мая 2025 года специалисты справились с 18 лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, огонь охватил территорию площадью более 150 гектаров. Большинство очагов (14 из 18) удалось потушить в тот же день, когда их обнаружили, а остальные четыре — на следующие сутки.