В Иркутской области за три дня потушили 18 лесных пожаров

В Иркутской области с 16 по 18 мая 2025 года специалисты справились с 18 лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, огонь охватил территорию площадью более 150 гектаров. Большинство очагов (14 из 18) удалось потушить в тот же день, когда их обнаружили, а остальные четыре — на следующие сутки.
— На борьбу с пламенем вышли 210 специалистов лесопожарных служб, которые использовали 58 единиц техники. Ежедневно более 100 патрульных групп (около 300 человек) проверяли лесные массивы. За ситуацией также следили с воздуха: три легкомоторных самолета и четыре Ан-2 совершили более 55 часов полетов, — сказано в сообщении правительства.
К утру 19 мая бригады продолжают тушить три очага — два в Иркутском районе и один в Нижнеудинском. Эти пожары охватили 35 гектаров, их уже «взяли в кольцо» сейчас на месте работают 85 человек с 14 единицами техники.
19 мая наземное патрулирование будут вести 147 групп, в их составе — 380 специалистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 36 человек пострадали в авариях с 12 по 18 мая.