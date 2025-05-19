В Казахстане изменились правила выплат для военнослужащих

Также установлены новые нормы выплат в отношении военнослужащих, находящихся под следствием. Если в отношении военного вынесено постановление о квалификации его действий как подозреваемого, но при этом он остаётся на свободе, то ему будет начисляться ежемесячное пособие в размере оклада за воинское звание. При этом сумма не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной на текущий финансовый год. Однако если в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, выплаты временно приостанавливаются до окончательного решения суда.