Запрет на ловлю сома введен в Беларуси с 19 мая 2025

В том случае, если запрет будет нарушен, то это влечет за собой административную ответственность по части 1 статьи 16.25 Кодекса об административных правонарушениях со штрафом от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Кроме того, возможна конфискация орудий лова.