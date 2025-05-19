Запрет на ловлю сома введен в Беларуси с 19 мая 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.
В сообщении говорится, что в Брестской и Гомельской областях вылов сома обыкновенного запрещен в период с 19 мая по 19 июня. Вместе с тем названный ограничения в Минской, Витебской, Гродненской, а также Могилевской областях будут действовать с 31 мая по 1 июля.
В ведомстве обращают внимание, что сроки связаны с периодом нереста, когда для размножения сом покидает привычные места обитания и становится легкой добычей. Уточняется, что случайно выловленного сома в период действия ограничений следует сразу же выпустить в водоем.
В том случае, если запрет будет нарушен, то это влечет за собой административную ответственность по части 1 статьи 16.25 Кодекса об административных правонарушениях со штрафом от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Кроме того, возможна конфискация орудий лова.
«Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителю в 12 базовых величин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если ущерб от нелегальной рыбалки превысит 100 базовых величин (4200 рублей), то может быть заведено уголовное дело.