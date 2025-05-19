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В Новосибирске благоустроят парк: открытие будет через год

НОВОСИБИРСК, 19 мая, ФедералПресс. В Кировском районе Новосибирска стартовали работы по созданию новой рекреационной зоны и подготовке территории парка «Чемской берег». Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Подрядчиков для установки систем безопасности и инженерных сетей определят в ближайшие дни — эти работы начнутся после 20 мая», — рассказал Кудрявцев.

Проект реализуется поэтапно: основные работы планируется завершить осенью 2025 года, а полное открытие парка состоится летом 2026 года. В обновленной зоне отдыха появятся разнообразные объекты инфраструктуры, включая смотровые площадки с видами на реку, современные спортивные и детские игровые комплексы, экологические тропы, специальную площадку для выгула собак, а также визит-центр с охраной и санитарными помещениями.

Особое внимание уделяется безопасности и комфорту посетителей — территорию оборудуют системой видеонаблюдения, современным освещением и дополнительным озеленением. Как уточнил мэр, подрядчиков для монтажа инженерных систем и средств безопасности определят в ближайшее время, а сами работы начнутся после 20 мая.