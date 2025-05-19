«Сельское хозяйство — это новые технологии и роботизация». Чем БГАТУ привлекает абитуриентов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декан факультета довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ) Карина Гаркуша рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, чем вуз привлекает абитуриентов для поступления на сельскохозяйственные специальности.
Карина Гаркуша отметила, что БГАТУ располагает передовыми технологиями и хорошей материально-технической базой, а выпускники вуза зарабатывают неплохие деньги. К тому же для нашей страны важно производить сельскохозяйственную продукцию высокого качества. Поэтому университет проводит различные мероприятия, чтобы привлечь абитуриентов для обучения.
В 2025 году набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек. Сколько из них на бюджет? Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз Минобразования: почти 50% выпускников девятых классов выбирают поступление в колледжи На какие специальности набирают больше всего целевиков в вузы, рассказали в Минобразования.
«Мы провели около 70 различных мероприятий в стенах университета. Это день открытых дверей, “Стань студентом” и различные фотоконкурсы. Знакомим наших будущих абитуриентов с их земляками, профессорами, университетом. Приглашаем и знакомим их с династиями аграриев, другими интересными людьми профессии», — рассказала декан.
Кроме того, в рамках профориентации будущим студентам организовывают экскурсии на передовые объекты, которые достигли высоких показателей в производстве сельхозпродукции. «Молодые люди должны понимать, что хорошее сельское хозяйство — это цифровизация, новые технологии, роботизация. Сельское хозяйство сегодня очень сильно отличается от того, что было раньше. Кроме того, инженерное образование в БГАТУ я как выпускник БНТУ считаю нисколько не хуже, чем в других технических вузах», — обратила внимание Карина Гаркуша. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.