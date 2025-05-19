«Сельское хозяйство — это новые технологии и роботизация». Чем БГАТУ привлекает абитуриентов

Кроме того, в рамках профориентации будущим студентам организовывают экскурсии на передовые объекты, которые достигли высоких показателей в производстве сельхозпродукции. «Молодые люди должны понимать, что хорошее сельское хозяйство — это цифровизация, новые технологии, роботизация. Сельское хозяйство сегодня очень сильно отличается от того, что было раньше. Кроме того, инженерное образование в БГАТУ я как выпускник БНТУ считаю нисколько не хуже, чем в других технических вузах», — обратила внимание Карина Гаркуша. -0-