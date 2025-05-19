Кабмин одобрил увеличение пособия по беременности и родам для студенток

Российское правительство одобрило законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток. На такие выплаты смогут рассчитывать женщины, очно обучающиеся в колледжах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Сейчас выплата составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей. Однако законопроект увеличит базовую расчетную сумму до прожиточного минимума трудоспособного населения определенного региона, а с 1 января по России он составляет 19 329 рублей.
— Таким образом средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, — цитирует пояснительную записку ТАСС.
В свою очередь депутат Виталий Милонов прокомментировал инициативу о выплатах беременным школьницам в России. Он высказал мнение, что поддержка будущих мам должна включать не только деньги, но и необходимые вещи.
Ранее профессор Вадим Виноградов рассказал, что законодательство РФ предусматривает несколько нестандартных ситуаций, когда появляется право на оплачиваемый больничный, о которых многие граждане не знают.