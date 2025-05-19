В Омской области пятеро детей пострадали в ДТП за выходные

17 и 18 мая 2025 года на дорогах Омской области травмы получили пятеро несовершеннолетних. Так, в главном городе региона, на улице 22 Апреля, Nissan сбил 11-летнюю девочку на регулируемом перекрестке. Ее госпитализировали. В Госавтоинспекции рассказали и о других ДТП.