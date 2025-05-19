В Омской области пятеро детей пострадали в ДТП за выходные

17 и 18 мая 2025 года на дорогах Омской области травмы получили пятеро несовершеннолетних. Так, в главном городе региона, на улице 22 Апреля, Nissan сбил 11-летнюю девочку на регулируемом перекрестке. Ее госпитализировали. В Госавтоинспекции рассказали и о других ДТП.
«В Любинском районе водитель скутера, мужчина 1983 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, перевозил ребенка 2012 года рождения. В результате не смог справиться с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Пострадавшие — мужчина и мальчик — также обратились в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Среди других инцидентов:
— в Омске подросток на электросамокате сбил пенсионерку;
— в Седельниковском районе 13-летний водитель мотоцикла ИЖ не справился с управлением;
— в Исилькуле несовершеннолетний без прав столкнулся на мопеде с автомобилем УАЗ.
Идут проверки по всем перечисленных случаям. В преддверии летних каникул сотрудники ГИБДД призвали водителей и пешеходов к повышенной бдительности на дорогах.