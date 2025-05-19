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Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с дождей и прохладной погоды

Ростовчан предупредили о дожде в понедельник, 19 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с дождей и прохладной погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 19 мая, утром в Ростове-на-Дону пройдет небольшой дождь, а столбики термометров покажут до +15 градусов. Горожанам стоит захватить с собой зонтики. Днем также ожидается небольшой дождь. Воздух в донской столице прогреется до +19. К вечеру осадки прекратятся, будет облачно с пояснениями. Температура воздуха составит до +17 градусов. Ночью в городе ожидается до +13 градусов.

Порывы ветра в этот день достигнут восьми метров в секунду.

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