Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с дождей и прохладной погоды

В понедельник, 19 мая, утром в Ростове-на-Дону пройдет небольшой дождь, а столбики термометров покажут до +15 градусов. Горожанам стоит захватить с собой зонтики. Днем также ожидается небольшой дождь. Воздух в донской столице прогреется до +19. К вечеру осадки прекратятся, будет облачно с пояснениями. Температура воздуха составит до +17 градусов. Ночью в городе ожидается до +13 градусов.