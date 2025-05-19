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Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются дождь и до 16 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Кратковременный дождь, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем.

«Облачно, кратковременный дождь, температура воздуха в Москве плюс 13 — плюс 16, по области плюс 12 — плюс 17 градусов», — рассказал РИА Новости Тишковец.

Он добавил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 4−9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут слабо падать и составят 738 миллиметров ртутного столба.