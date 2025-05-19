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В Новосибирской области начали ремонт дороги к Серафимо-Турнаевской церкви

Начался ремонт дороги к уникальной деревянной церкви в Новосибирской области.

Источник: ТУАД НСО

В Болотнинском районе Новосибирской области стартовал ремонт участка автодороги, ведущей к селу Турнаево, где находится единственная сохранившаяся в регионе деревянная церковь начала XX века — церковь Серафима Саровского.

Работы идут на трассе «10 км а/д Н-0412 — Турнаево» протяженностью 4,4 км.

Как сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области, планируется выравнивание полотна, укладка щебеночно-песчаной смеси, ремонт труб и установка новых дорожных знаков.

Напомним, что в Татарском районе Новосибирской области ищут подрядчика на ремонт межсельской дороги.