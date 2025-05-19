Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики нагрянули в игорные заведения в Новосибирской области

Два фигуранта, завидев правоохранителей, пытались сбежать.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирской области сотрудники МВД, прокуратуры и Росгвардии «накрыли» ряд игорных заведений. Изъято свыше 100 единиц оборудования и более 300 тысяч рублей.

«Оперативные мероприятия прошли в Центральном, Заельцовском и Октябрьском районах областного центра», — говорится в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что охранниками и администраторами работали две девушки и двое мужчин (29−39 лет). Завидев силовиков, двое фигурантов пытались сбежать. Всех задержали.

Возбуждено 4 уголовных дела. Суд изберёт меру пресечения подозреваемым.