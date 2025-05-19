Силовики нагрянули в игорные заведения в Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники МВД, прокуратуры и Росгвардии «накрыли» ряд игорных заведений. Изъято свыше 100 единиц оборудования и более 300 тысяч рублей.
«Оперативные мероприятия прошли в Центральном, Заельцовском и Октябрьском районах областного центра», — говорится в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что охранниками и администраторами работали две девушки и двое мужчин (29−39 лет). Завидев силовиков, двое фигурантов пытались сбежать. Всех задержали.
Возбуждено 4 уголовных дела. Суд изберёт меру пресечения подозреваемым.