Виталий Хоценко сообщил о значимом успехе омских молодежных инициатив

Виталий Хоценко сообщил, что 13 проектов омичей стали победителями первого сезона конкурса Росмолоджи. Общий размер финансирования составит около 7 миллионов рублей.
Глава региона в своем телеграм-канале подробно рассказал о победителях. Среди них — Ольга Коцюбинская с проектом «Сити-фермерство — шаг в будущее для агроклассников» и Мария Минаева, которая проведет Окружной молодежный форум «Это по-сибирски».
«Каждый из проектов уникален и направлен на развитие различных сфер общественной жизни», — отметил губернатор.
Так, Павел Слаугин запустит образовательный интенсив «Ретрит», Ангелина Симочко организует конкурс профессионального мастерства «Проф-ка», а Ангелина Муканова реализует экологическую инициативу «Зеленый план».
В сфере образования и карьеры будут работать проекты: кадровая школа «АгроБудущее» (Анастасия Загоренко), региональный медиафорум «ВФокусе» (Аделина Прокопьева) и военно-патриотический клуб «Гранит» (Алексей Посажко).
Отдельное внимание уделено образовательным инициативам: Степан Кагаполов откроет мастерскую компетенций «ПРОФдвиж», Егор Чечехин запустит школу ораторского мастерства «Путь Лидера», а Елизавета Гудель проведет курс «#За кадром». Также будут реализованы обучающая программа «Новая глава» (Валерия Желемеева) и марафон по технологическому предпринимательству «Время инноваций» (Алена Семикина).