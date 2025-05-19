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Виталий Хоценко сообщил о значимом успехе омских молодежных инициатив

13 проектов омской молодежи победили в конкурсе «Росмолодежь. Гранты».

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко сообщил, что 13 проектов омичей стали победителями первого сезона конкурса Росмолоджи. Общий размер финансирования составит около 7 миллионов рублей.

Глава региона в своем телеграм-канале подробно рассказал о победителях. Среди них — Ольга Коцюбинская с проектом «Сити-фермерство — шаг в будущее для агроклассников» и Мария Минаева, которая проведет Окружной молодежный форум «Это по-сибирски».

«Каждый из проектов уникален и направлен на развитие различных сфер общественной жизни», — отметил губернатор.

Так, Павел Слаугин запустит образовательный интенсив «Ретрит», Ангелина Симочко организует конкурс профессионального мастерства «Проф-ка», а Ангелина Муканова реализует экологическую инициативу «Зеленый план».

В сфере образования и карьеры будут работать проекты: кадровая школа «АгроБудущее» (Анастасия Загоренко), региональный медиафорум «ВФокусе» (Аделина Прокопьева) и военно-патриотический клуб «Гранит» (Алексей Посажко).

Отдельное внимание уделено образовательным инициативам: Степан Кагаполов откроет мастерскую компетенций «ПРОФдвиж», Егор Чечехин запустит школу ораторского мастерства «Путь Лидера», а Елизавета Гудель проведет курс «#За кадром». Также будут реализованы обучающая программа «Новая глава» (Валерия Желемеева) и марафон по технологическому предпринимательству «Время инноваций» (Алена Семикина).