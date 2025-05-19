Виталий Хоценко сообщил о значимом успехе омских молодежных инициатив

Глава региона в своем телеграм-канале подробно рассказал о победителях. Среди них — Ольга Коцюбинская с проектом «Сити-фермерство — шаг в будущее для агроклассников» и Мария Минаева, которая проведет Окружной молодежный форум «Это по-сибирски».