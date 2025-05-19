Супругам в России облегчат получение двойной фамилии

В настоящее время положения Семейного кодекса РФ предусматривают, что супруги при регистрации брака могут выбрать общую фамилию или сохранить свои добрачные. Также допускается вариант, при котором каждый из супругов добавляет к своей фамилии фамилию другого. Однако если решение о двойной фамилии принимает только один из супругов, ее оформление невозможно в автоматическом порядке — требуется отдельное обращение в органы ЗАГС.