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Супругам в России облегчат получение двойной фамилии

Российское правительство поддержало законопроект, направленный на упрощение процедуры присвоения двойной фамилии при заключении брака в случаях, когда такую фамилию желает взять только один из супругов, говорится в пояснительной записке. Однако отмечается, что документ требует доработки с учетом высказанных замечаний, чтобы не только один из супругов, но и оба смогли иметь двойную фамилию.

Двойную фамилию при заключении брака сможет взять каждый или один из супругов.

Российское правительство поддержало законопроект, направленный на упрощение процедуры присвоения двойной фамилии при заключении брака в случаях, когда такую фамилию желает взять только один из супругов, говорится в пояснительной записке. Однако отмечается, что документ требует доработки с учетом высказанных замечаний, чтобы не только один из супругов, но и оба смогли иметь двойную фамилию.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в заявлении кабмина. информацию передает ТАСС.

В настоящее время положения Семейного кодекса РФ предусматривают, что супруги при регистрации брака могут выбрать общую фамилию или сохранить свои добрачные. Также допускается вариант, при котором каждый из супругов добавляет к своей фамилии фамилию другого. Однако если решение о двойной фамилии принимает только один из супругов, ее оформление невозможно в автоматическом порядке — требуется отдельное обращение в органы ЗАГС.

В пояснительной записке указывается, что действующая процедура создает дополнительные трудности для россиян и увеличивает нагрузку на соответствующие ведомства. В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в формулировки законодательства, чтобы устранить имеющиеся препятствия. Так. право на получение двойной фамилии может получить как каждый из супругов, так и только один из них.