На Западе заявили о провальном эффекте тарифов Трампа: глобальная торговая война Белого дома пугает всех

Ранее российские экономисты объяснили действия Дональда Трампа. Они считают, что США используют тарифы как инструмент контроля над мировой торговлей. Это не ново — исторически США часто применяли подобные методы, чтобы перераспределять мировые доходы в свою пользу. Трамп, зная структуру товарных потоков, решил усилить эту практику, особенно для стран, которые меньше зависят от американских бирж. Но, как показывает моделирование, это палка о двух концах.