Тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп, не привели к всплеску иностранных инвестиций, о чем обещал глава Белого дома. Теперь экономическая ситуация в стране описывается американскими экспертами как «вождение автомобиля в тумане». Об этом сообщает Politico.
Некоторые чиновники и законодатели в США признались, что то начинающиеся, то прекращающиеся глобальные торговые войны Трампа привели к неопределенности, которая удерживает иностранные компании от инвестирования в американский рынок.
Более того, часть иностранных компаний отвечают на тарифы Вашингтона повышением цен, и в целом беспокоятся из-за торговых войн президента США.
Ранее российские экономисты объяснили действия Дональда Трампа. Они считают, что США используют тарифы как инструмент контроля над мировой торговлей. Это не ново — исторически США часто применяли подобные методы, чтобы перераспределять мировые доходы в свою пользу. Трамп, зная структуру товарных потоков, решил усилить эту практику, особенно для стран, которые меньше зависят от американских бирж. Но, как показывает моделирование, это палка о двух концах.
На Западе раскрыли планы Трампа по перестройке внешней политики. Отмечается, что получение Дональдом Трампом зарубежных подарков и целевых инвестиций является беспрецедентным, поскольку Белый дом перестраивает внешнюю политику США по принципу «плати, чтобы получить доступ».