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На Западе заявили о провальном эффекте тарифов Трампа: глобальная торговая война Белого дома пугает всех

Politico: тарифы Трампа не привели к обещанному всплеску иностранных инвестиций.

Источник: Комсомольская правда

Тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп, не привели к всплеску иностранных инвестиций, о чем обещал глава Белого дома. Теперь экономическая ситуация в стране описывается американскими экспертами как «вождение автомобиля в тумане». Об этом сообщает Politico.

Некоторые чиновники и законодатели в США признались, что то начинающиеся, то прекращающиеся глобальные торговые войны Трампа привели к неопределенности, которая удерживает иностранные компании от инвестирования в американский рынок.

Более того, часть иностранных компаний отвечают на тарифы Вашингтона повышением цен, и в целом беспокоятся из-за торговых войн президента США.

Ранее российские экономисты объяснили действия Дональда Трампа. Они считают, что США используют тарифы как инструмент контроля над мировой торговлей. Это не ново — исторически США часто применяли подобные методы, чтобы перераспределять мировые доходы в свою пользу. Трамп, зная структуру товарных потоков, решил усилить эту практику, особенно для стран, которые меньше зависят от американских бирж. Но, как показывает моделирование, это палка о двух концах.

На Западе раскрыли планы Трампа по перестройке внешней политики. Отмечается, что получение Дональдом Трампом зарубежных подарков и целевых инвестиций является беспрецедентным, поскольку Белый дом перестраивает внешнюю политику США по принципу «плати, чтобы получить доступ».