Более 80 улиц Краснодара затронут массовые отключения света

На период с 9:00 до 14:00 будет свет отключат на ул. Гидростроителей, 36. С 9:00 до 15:00 будет ограничена подача электричества по адресам: Московская, 50, 52; Зиповская, 12, 14, 26, сообщает ЕДДС города.



А с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся: Рашпилевская, 74, 100, 102, 135, 137; Буденного, 129, 142; Длинная, 100; Горького, 83; Октябрьская, 83, 130−144, 148−164, 167; Пашковская, 72−74; Калинина, 337; Матросова, 60−106, 47−63; Береговая, 62−80; Красных партизан, 192: Евдокимовская, 47−51, 59; Современная, 2−6; Выселковская, 36; Высоцкого, 40−58; Терновая, 3−19: Современная, 30; Адагумская, 4−8, 13, 3; Адмиралтейская, 2−24; Третьяковская, 33, 58−72; Безуленко, 1; Запорожская, 14−60, 1−35; Дзержинского, 2−22; Курортная, 2−12; переулок Ишунина, 6−8, 7; переулок Кияшко, 1−11, 2−12; Кияшко, 11−19; Ишунина, 8, 19−27, 32; Лусиняна, 9−13; Тургенева, 197−199; 1-й Волгоградский проезд, 3−29; 2-й Волгоградский проезд, 4−16,5−29; 1-й Ленинградский проезд, 16−26,19−29; Ленинградская, 2−22, 1−27; Волгоградская, 1−39; Гастелло, 1−21, 2−26; Лазурная, 2−22; 1-й проезд Димитрова, 4−10; Димитрова, 4−22; Ярославского, 21, 2−22, 3−17; Шаляпина, 4; Суздальская, 8; Адлерская, 2, 4; Ангарский проезд, 13, 15, 17; Алмазная, 2; Агрохимическая, 82, 90, 91, 93, 95, 105, 110, 112, 117; Климова, 13; Есенина, 113; Рахманинова, 1; Открытая, 15−33, 18−38, 40−58, 35−47; Ильмовый переулок, 2; Вязовая, 26; Вишневая, 13−81, 32−104; Малиновая, 2−74, 1−61; Стадионная, 1−15, 2−12; Дзержинского, 56−62; Куликовского, 4−18, 1−17; Лицейская, 41; Дубинский переулок, 1−9, 2−12,; Лунный переулок, 2−10, 3−7; Адыгейская Набережная, 2−50, 5−19, 31−33, 43−57; Чехова, 24−34, 11−21; Ставропольская, 25−31, 22−42, 79, 81, 83; Стеклотарный переулок, 1−33, 2−14.



С 13:00 до 17:00 электроэнергии не будет на следующих улицах: Фадеева, 158, 162−214; Гоголя, 67−77; Садовый переулок, 2−8,1−7; Демченко, 60−62, 101−107; Фадеева, 156−214, 186/2, 267; Суворовский переулок, 2−8, 1−17; Новый переулок, 58−60; Суворова, 1−27, 2−10, 29−55, 12−38; Комсомольская, 132−142, 155−173; Старокорсунская, 2−38, 3−35; Почтовая, 229.



Также с 9:00 до 17:00 электричество не будет подаваться по адресам: Есенина, 113, 115; Климова, 13; Шаляпина, 4; Суздальская, 8; Прокофьева, 2; Рахманинова, 1; Агрохимическая, 82, 93, 95.