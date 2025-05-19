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Три возможные площадки для захоронения радиоактивных отходов названы в Беларуси

Госатомнадзор Беларуси назвал три варианта площадки для радиоактивных отходов.

Источник: Комсомольская правда

Госатомнадзор Беларуси назвал три варианта площадки для радиоактивных отходов. Подробности сообщили в эфире Первого информационного телеканала.

По словам заместителя начальника управления — начальника сектора регулирования обращения с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами Госатомнадзора МЧС Юрия Бугрова, в стране был разработан ряд регулирующих документов, связанных с выбором площадки для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов.

— В настоящее время установлена межведомственная рабочая группа по выбору площадки для размещения ПЗРО, — уточнил Бугров.

В эфире телеканала отметили, что в апреле 2025 года Госатомнадзор назвал три возможные площадки по созданию захоронения отходов. Сказано, что одна из них находится недалеко от действующей АЭС, вторая — в Могилевской области. Что касается третьей площадки, то она расположена в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.