Три возможные площадки для захоронения радиоактивных отходов названы в Беларуси

В эфире телеканала отметили, что в апреле 2025 года Госатомнадзор назвал три возможные площадки по созданию захоронения отходов. Сказано, что одна из них находится недалеко от действующей АЭС, вторая — в Могилевской области. Что касается третьей площадки, то она расположена в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.