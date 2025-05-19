В Иркутске стоимость бензина АИ-92 увеличилась на шесть рублей за год

В Иркутске стоимость бензина АИ-92 за год увеличилась на шесть рублей, сейчас составляет 56,89 рубля за литр. При этом горючее АИ-95 увеличилось в цене на семь рублей, на сегодняшний день стоит 60,20 ₽ Информация об этом представлена в докладе Иркутскстата.
Самая высокая стоимость зафиксирована в Братске — за АИ-92 придется выложить 57,75 ₽, а за АИ-95 — 61,12. Меньше всего за АИ-92 придется заплатить в Ангарске — 56,86 рубля, а за АИ-95 в Тайшете — 60,16 рубля.
Стоит учитывать, что цены могут немного колебаться каждую неделю, актуальная стоимость отражена на табло, расположенных на заправках.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска таможенники задержали крупную партию деталей для майнинга.