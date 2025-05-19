Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» поможет бездомным кошкам обрести хозяев

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» запустил акцию «В каждой кошке живет лев». Проект создан для того, чтобы бездомные котята и хвостатые друзья из приюта «Элин Дом» нашли новую семью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Акция началась во время домашнего матча между командами «СКА-Хабаровск» и «Родина». Под неё была выделена отдельная зона.
— Мы с удовольствием приняли предложение ФК «СКА-Хабаровск» реализовать акцию «В каждой кошке живет лев» и надеемся, что сможем дать хорошее освещение не только проекту, но и привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Уверены, что в будущем другие компании последуют данному примеру, — поделилась руководитель приюта «Элин Дом» Светлана Лазарева.
В рамках акции игроки и руководство «СКА-Хабаровска» примут участие в тематической фотосессии и посетят приют «Элин дом».
— Уверены, что акция не оставит равнодушными наших болельщиков и жителей города. К подобным инициативам мы относимся с трепетом и всей серьезностью, ведь она полностью соответствует ценностям ФК «СКА-Хабаровск», — говорит генеральный директор красно-синих Алексей Кандалинцев.
В рамках акции разработан веб-ресурс, где каждый может найти себе пушистого друга и получить подарки от партнёров проекта. А для тех, кто не может взять животное к себе домой, есть возможность помочь финансово.