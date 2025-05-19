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Врач Мясников назвал бредом сивой кобылы утверждение докторов о густоте крови

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников назвал бредом сивой кобылы утверждение докторов о густой крови. Такое мнение он выразил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников назвал бредом сивой кобылы утверждение докторов о густой крови. Такое мнение он выразил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

— Когда вам сестра или врач говорит «У вас густая кровь» при заборе — это бред сивой кобылы. Это не значит, что у вас повышенная вязкость, — высказался Мясников.

По его словам, нельзя после услышанных слов принимать разжижающие кровь препараты без назначения врача, например, аспирин. Мясников добавил, что такие лекарства могут привести к кровоизлиянию в мозг или желудочному кровотечению.

Александр Мясников также призвал зрителей не следовать рекомендациям диетологов и нутрициологов. По словам врача, он с возрастом пришел к пониманию того, что нет необходимости строго придерживаться всех рекомендаций специалистов по питанию.

Также он обратил внимание на то, что домашняя диагностика даст возможность отслеживать состояние своего здоровья и своевременно предотвращать развитие ряда заболеваний.