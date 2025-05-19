Линейку российских беспилотников Supercam впервые покажут в Минске

Представители компании подчеркнули, что с 2017 года «Беспилотные системы» успешно реализовали ряд контрактов на поставку своей продукции Министерству обороны Белоруссии для нужд центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских подразделений. В настоящее время в стране используются комплексы с БПЛА Supercam S350, Supercam S150 и Supercam S100.