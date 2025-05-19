Линейку российских беспилотников Supercam впервые покажут в Минске

На международной выставке MILEX-2025 в Минске впервые за пределами России будут представлены четыре модели беспилотных летательных аппаратов Supercam, разработанных российской компанией «Беспилотные системы», сообщает пресс-служба организации.
Согласно заявлению компании, на XII Международной выставке вооружений и военной техники «MILEX — 2025» в Белоруссии, на общем российском стенде будут экспонироваться: передовой разведывательный дрон Supercam S350, беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки Supercam SX350, компактный БПЛА S150 и коптер Supercam X4, а также наземная станция управления.
Мероприятие состоится в Минске с 21 по 24 мая и пройдет на новой площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.
Представители компании подчеркнули, что с 2017 года «Беспилотные системы» успешно реализовали ряд контрактов на поставку своей продукции Министерству обороны Белоруссии для нужд центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских подразделений. В настоящее время в стране используются комплексы с БПЛА Supercam S350, Supercam S150 и Supercam S100.
«Унификация с российским ОПК достаточно надежно обеспечит Беларусь всеми видами современного вооружения, в том числе такого, которое доказало свою эффективность в зоне СВО», — приводятся в сообщении слова военного аналитика Алексея Леонкова.
Группа компаний «Беспилотные системы» специализируется на разработке беспилотных авиационных систем, оптико-электронных систем и программного обеспечения под брендом Supercam.